10 Февр. 2020 2020-02-10T10:48:30+03:00

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СмолГУ поборется за статус опорного вуза, сообщает пресс-служба администрации региона. Губернатор Алексей Островский поддержал стремление руководства университета в покорении новой вершины.

Отметим, победа в конкурсе позволит учебному заведению быть ориентированным на обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными специалистами.

Глава региона поручил своему заместителю Полине Хомайко помочь вузу провести подготовку.

- Рассчитываю, что по его итогам университет получит статус опорного. В случае необходимости лично готов встретиться с новым Министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым для того, чтобы аргументированно отстаивать необходимость присвоения нашему вузу данного статуса, - сказал Алексей Островский.

Ранее стало известно, что смоленский филиал Института пищевых технологий и бизнеса, который относится к Московскому университету технологий и управления имени Разумовского может прекратить работу. Решение о ликвидации принял ученый совет головного вуза, который находится в Москве. По мнению столичных педагогов, в смоленском филиале образовательный процесс не соответствует нормам.

ИСТОЧНИК KP.RU