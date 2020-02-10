2020-02-10T11:12:23+03:00
Общество

Двое мужчин погибли во время рыбалки в Смоленской области

Тела погибших без видимых повреждений обнаружили на берегу Яузского водохранилища
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Двое мужчин – 32 и 35 лет – погибли во время рыбалки в Смоленской области, сообщила официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева. Тела погибших были найдены вечером 8 февраля на берегу Яузского водохранилища в деревне Пудыши Гагаринского района.

Сообщается, что следователи еще устанавливают причину смерти, ведь видимых повреждений на телах нет.

– В ходе проведения осмотра места происшествия было установлено, что перед палаткой находился газовый баллон, к которому были присоединены и находились внутри палатки портативная печь и обогреватель. В настоящее время проводятся доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщила Наталья Зуева.

Также в настоящее время добровольцы объявили поиски 45-летнего Сергея Козлова. Выезд на место предполагаемого нахождения мужчины результата не принес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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