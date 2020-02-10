В среду в Смоленске проверят сирены
Жителей города предупреждают о включении систем оповещения
Фото: pixabay.com.
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В среду, 12 февраля, столице региона проверят сирены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С 10.00 до 11.30 произойдет переключение радиоприемников и «завоют» громкоговорители. Жителям региона не нужно предпринимать какие-либо действия, говорят в МЧС, включение приборов носит плановый характер.
В ведомстве напоминают, что в случае ЧП именно так будут связываться с населением и сообщать об угрозе.
ИСТОЧНИК KP.RU