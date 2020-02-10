В Смоленской области умерла 10-летняя девочка - соцсети
Трагедия произошла на прошлой неделе в Рославле
Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области умерла 10-летняя девочка, сообщают подписчики паблика «Главное в Рославле» ВКонтакте. Трагедия произошла на прошлой неделе в Рославле. Сообщается, что ребенок, когда ей стало плохо, находилась в гостях у бабушки.
Местные жители выдвигают различные версии случившегося. Одни указывают, что у школьницы болел живот, другие сообщают о высокой температуре.
От правоохранительных органов официальных данных по факту случившегося не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU