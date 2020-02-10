Новые уникальные находки из раскопок в Смоленске покажут в Москве

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:17:48+03:00

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Новые находки из раскопок в Смоленске покажут в Москве в Государственном историческом музее, сообщает ТАСС. Речь идет об уникальном мече, золотых византийских монетах, наборе украшений, игральных фишках. Также посетители музея смогут увидеть коллекцию шлемов, клады серебряных монет и торгового инвентаря, женские украшения, а также женское платье X века из китайского шелка.

Все находки войдут в большую выставку под названием «Викинги».

- Мы долго готовились к этой выставке. В нашей коллекции хранится уникальный комплекс предметов, связанный с историей викингов и той роли, которую они сыграли в истории, - сообщил директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Предположительно выставка откроется осенью 2020 года.

Ранее историки показали фото древних мечей, найденных под Смоленском. Под особой охраной 31 уникальная находка. Древнее оружие были поднято из земли во время раскопок в Гнездово. Пролежав тысячу лет в земле, они остаются опасным оружием – заточка до сих пор сохранилась. Их прекрасное состояние позволяет рассмотреть мельчайшие детали устройства и убранства мечей таких типов.

ИСТОЧНИК KP.RU