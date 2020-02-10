2020-02-10T16:09:41+03:00
Происшествия

Смоляне отдали интернет-мошенникам более 100 тысяч рублей

В первом случае мужчина поверил продавцу акустических колонок, во втором – женщина внесла предоплату за аренду квартиры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Смоляне отдали интернет-мошенникам больше 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В первом случае мужчина поверил продавцу акустических колонок, которые тот продавал по привлекательной цене, во втором – женщина внесла предоплату за аренду квартиры в размере 97 тысяч рублей. После совершения операции авторы объявлений перестали выходить на связь.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося и просят жителей региона быть менее доверчивыми по отношению к незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24