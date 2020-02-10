Смоляне отдали интернет-мошенникам более 100 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:09:41+03:00

В первом случае мужчина поверил продавцу акустических колонок, во втором – женщина внесла предоплату за аренду квартиры

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Смоляне отдали интернет-мошенникам больше 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В первом случае мужчина поверил продавцу акустических колонок, которые тот продавал по привлекательной цене, во втором – женщина внесла предоплату за аренду квартиры в размере 97 тысяч рублей. После совершения операции авторы объявлений перестали выходить на связь.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося и просят жителей региона быть менее доверчивыми по отношению к незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU