Смоляне отдали интернет-мошенникам более 100 тысяч рублей
В первом случае мужчина поверил продавцу акустических колонок, во втором – женщина внесла предоплату за аренду квартиры
Фото: pixabay.com.
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Смоляне отдали интернет-мошенникам больше 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В первом случае мужчина поверил продавцу акустических колонок, которые тот продавал по привлекательной цене, во втором – женщина внесла предоплату за аренду квартиры в размере 97 тысяч рублей. После совершения операции авторы объявлений перестали выходить на связь.
Полицейские проводят проверку по факту случившегося и просят жителей региона быть менее доверчивыми по отношению к незнакомым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU