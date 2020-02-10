Смолян приглашают на заключительный этап зимней серии гонок «У мастера»

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:03:30+03:00

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Смолян приглашают принять участие и побывать в качестве зрителя и болельщика на заключительном, третьем отборочном этапе зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и кубка STELS в категории ATV. Заезды состоятся 15-16 февраля 2020 года в Дядьково, сообщают организаторы.

- Это последний шанс вскочить на подножку уходящего поезда и попасть в восьмёрку финалистов зимней серии гонок! Финал которой состоится 7-8 марта 2020 года. Поэтому готовим своих железных коней, оформляем заявки и приезжаем без опозданий на регистрацию и техкомиссию. Потому как организация - это залог победы! А мы желаем победы каждому, - говорят организаторы.

Ознакомиться с регламентом соревнований можно здесь. По этой ссылке доступны итоги по двум прошедшим этапам. А, если желаете принять участие в ралли, вам сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU