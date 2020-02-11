11 Февр. 2020 2020-02-11T08:18:44+03:00

Скорая госпитализировала двух человек в больницу

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Страшная авария произошла на улице Кирова в Смоленске вечером 10 февраля, сообщает паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Дорогу не поделили Lada Priora и Honda Civic. По словам очевидцев, удар был такой силы, что части машин разлетелись по дороге. На фотографии видно, что у автомобилей полностью разбита передняя часть.

Автомобилисты отмечают, что на месте работали медики. Позднее выяснилось, что два человека были госпитализированы больницу.

Ранее в Смоленске машина сбила пассажира трамвая: женщина выходила из электротранспорта напротив ТЦ «Житомир» и угодила под колеса «Лады» 99-й модели. Пешеход получила серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU