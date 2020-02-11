2020-02-11T08:43:11+03:00
Общество

Новое отделение МФЦ появится в Смоленске

Филиал заработает в Заднепровском районе города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: vk.com/@smolmfc.Фото: vk.com/@smolmfc.
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Новое отделение МФЦ появится в Смоленске, такое поручение накануне дал губернатор Алексей Островский.

- Многофункциональные центры за последние годы работы на территории Смоленской области стали не просто доступны жителям, но и крайне востребованы ими, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, решение о создании еще одного центра в Заднепровье связано с тем, что в густонаселенном районе нет учреждения в шаговой доступности. Единственный филиал - в Перинатальном центре на Покровке, но там оказывают ограниченный спектр услуг.

Всего в настоящее время в Смоленской области открыты 27 филиалов учреждения и 75 офисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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