11 Февр. 2020 2020-02-11T08:43:11+03:00

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Новое отделение МФЦ появится в Смоленске, такое поручение накануне дал губернатор Алексей Островский.

- Многофункциональные центры за последние годы работы на территории Смоленской области стали не просто доступны жителям, но и крайне востребованы ими, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, решение о создании еще одного центра в Заднепровье связано с тем, что в густонаселенном районе нет учреждения в шаговой доступности. Единственный филиал - в Перинатальном центре на Покровке, но там оказывают ограниченный спектр услуг.

Всего в настоящее время в Смоленской области открыты 27 филиалов учреждения и 75 офисов.

ИСТОЧНИК KP.RU