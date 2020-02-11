Новое отделение МФЦ появится в Смоленске
Новое отделение МФЦ появится в Смоленске, такое поручение накануне дал губернатор Алексей Островский.
- Многофункциональные центры за последние годы работы на территории Смоленской области стали не просто доступны жителям, но и крайне востребованы ими, - подчеркнул глава региона.
Кроме того, решение о создании еще одного центра в Заднепровье связано с тем, что в густонаселенном районе нет учреждения в шаговой доступности. Единственный филиал - в Перинатальном центре на Покровке, но там оказывают ограниченный спектр услуг.
Всего в настоящее время в Смоленской области открыты 27 филиалов учреждения и 75 офисов.
ИСТОЧНИК KP.RU