2020-02-11T09:24:02+03:00
Общество

В Смоленской области бывшие узники концлагерей получили медали

Жители Глинковского района поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация Смоленской области.Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленской области узники концлагерей получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Награду жителям Глинсковского района вручил губернатор Алексей Островский. В беседе за чашкой чая бывшие малолетние узники фашистских концлагерей поделились воспоминаниями о войне, рассказали о проблемах, которые их волнуют. Речь шла о работе социальных служб, ремонте дорог и помощи пожилым людям. В завершение встречи жители Глинки поблагодарили местные власти за оказанную заботу и помощь в решении проблем.

Ранее смоленские депутаты единогласно поддержали инициативу об отнесении к числу участников ВОВ бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Законопроект предусматривает получение страховой пенсии по старости и пенсии по инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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