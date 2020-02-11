2020-02-11T10:47:40+03:00
Общество

В школах Смоленска продлен карантин

Занятия в учреждениях приостановлены до 18 февраля в связи с высокой заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В школах Смоленска продлен карантин, сообщили «КП» сотрудники городской администрации. Занятия в учреждениях приостановлены до 18 февраля в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Внеплановая вторая неделя каникул введена для всех учащихся – с 1 по 11 классы.

Напомним, ранее городским властям ввести ограничительные меры рекомендовал Роспотребнадзор. Отмечалось, что в городе преобладает активность гриппа группы В.

ИСТОЧНИК KP.RU

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