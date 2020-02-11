В Смоленске в девяти домах отключат горячую воду и отопление
Специалисты «Квадры» будут ремонтировать ветхий участок теплосети
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске в девяти домах отключат горячую воду и отопление, сообщает пресс-служба ПАО «Квадра». 12 февраля с 8.30 до 18.00 коммунальщики будут ремонтировать ветхий участок теплосети в районе улицы Нормандия-Неман.
В зону отключения попадают смоляне, проживающие по улицам Нормандии-Неман (дома 23а, 29, 31, 33, 37), Нахимова (дома 31, 33, 35) и Академика Петрова, 14.
Ранее сотрудники «Смоленсктеплосетей» сообщали о проверке оборудования тепловых пунктов. В зоне отключения 51 дом.
ИСТОЧНИК KP.RU