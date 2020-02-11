11 Февр. 2020 2020-02-11T16:50:57+03:00

46-летний мужчина был за рулем «Лады»

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Пострадавший в аварии на улице Кирова в Смоленске скончался, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД. 46-летний мужчина был за рулем «Лады».

Напомним, страшное ДТП произошло в 19.56 20 февраля в районе дома №44 по улице Кирова. Водитель «Шевроле» не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в «Ладу», после чего протаранил стойку с дорожными знаками. От машин осталась груда металла.

Также пострадал пассажир «Лады». О характере травм не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU