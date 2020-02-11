Пострадавший в аварии на улице Кирова в Смоленске скончался
46-летний мужчина был за рулем «Лады»
Фото: ВКонтакте.
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Пострадавший в аварии на улице Кирова в Смоленске скончался, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД. 46-летний мужчина был за рулем «Лады».
Напомним, страшное ДТП произошло в 19.56 20 февраля в районе дома №44 по улице Кирова. Водитель «Шевроле» не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в «Ладу», после чего протаранил стойку с дорожными знаками. От машин осталась груда металла.
Также пострадал пассажир «Лады». О характере травм не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU