В Смоленске может вырасти проезд в городском транспорте
Билет подорожает до 21 рубля
Фото: администрация Смоленска.
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В Смоленске может вырасти проезд в городском транспорте, сообщает горсовет. Билет подорожает до 21 рубля. Инициатива по изменению тарифа связана с ростом цен на ГСМ, запчасти и энергию.
Перевозчики рассчитывали, что проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах вырастет в начале 2020 года, но пока окончательное решение не принято.
Напомним, нынешний тариф в муниципальном транспорте действует с 2017 года. У частных перевозчиков в последний раз обновлялся ценник в конце 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU