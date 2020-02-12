12 Февр. 2020 2020-02-12T09:04:45+03:00

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В Смоленске может вырасти проезд в городском транспорте, сообщает горсовет. Билет подорожает до 21 рубля. Инициатива по изменению тарифа связана с ростом цен на ГСМ, запчасти и энергию.

Перевозчики рассчитывали, что проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах вырастет в начале 2020 года, но пока окончательное решение не принято.

Напомним, нынешний тариф в муниципальном транспорте действует с 2017 года. У частных перевозчиков в последний раз обновлялся ценник в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU