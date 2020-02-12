12 Февр. 2020 2020-02-12T09:37:22+03:00

Руководитель НКО почти два года не платил сотрудникам зарплату

Изменить размер текста: A A

В Смоленске уголовное дело экс-директора ФК «Днепр» направили в суд, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Руководитель НКО почти два года не платил зарплату сотрудникам. Сумма долга составила 7,2 миллиона рублей.

Потерпевшими признаны 65 работников футбольного клуба.

Ранее был наложен арест на имущество обвиняемого и клуба на сумму свыше 8 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Также ранее два года условно получила бухгалтер клуба. Подсудимая обвинялась в присвоении средств. С ноября 2017 по август 2018 года, исполняя обязанности кассира, она похитила около 240 тыс. рублей.

Ранее директор ООО «Лучшее из Индии» стал фигурантом уголовного дела: с октября 2018 по ноябрь 2019 года он задолжал трем работникам почти миллион рублей зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU