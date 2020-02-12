В Смоленске заменили больше тысячи светильников
Кампания по модернизации системы освещения близится к завершению
Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске заменили больше тысячи светильников, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Всего остается заменить менее пяти тысяч фонарей.
В городской администрации отмечают, что выполнение контракта проходит оперативно.
О том, где заменят светильники на этой неделе, можно узнать здесь.
Ранее стало известно, что к жилым домам в районе Реадовского парка построят дорогу. Также будет разработан проект по модернизации уличной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU