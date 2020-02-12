12 Февр. 2020 2020-02-12T10:58:23+03:00

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Молодая девушка пострадала в аварии на улице Нахимова в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 10.40 11 февраля.

Сообщается, что водитель «Рено Логана» не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди ехавшую «Ниву». Никому из водителей помощь врачей не понадобилась. О характере травм девушки не сообщается.

Ранее страшная авария унесла жизнь водителя «Лады». 46-летний мужчина получил тяжелейшие травмы после столкновения с иномаркой.

ИСТОЧНИК KP.RU