Молодая девушка пострадала в аварии на улице Нахимова в Смоленске
Водитель машины врезался в «Ниву»
Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Изменить размер текста:
Молодая девушка пострадала в аварии на улице Нахимова в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в 10.40 11 февраля.
Сообщается, что водитель «Рено Логана» не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди ехавшую «Ниву». Никому из водителей помощь врачей не понадобилась. О характере травм девушки не сообщается.
Ранее страшная авария унесла жизнь водителя «Лады». 46-летний мужчина получил тяжелейшие травмы после столкновения с иномаркой.
ИСТОЧНИК KP.RU