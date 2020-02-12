В Смоленской области упростится механизм соцподдержки малообеспеченных семей с детьми

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:24:58+03:00

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В Госдуму во вторник, 11 февраля, внесен законопроект, предусматривающий максимально удобный механизм получения мер социальной поддержки малообеспеченными семьями с детьми. Соответствующая инициатива размещена в базе законодательной деятельности нижней палаты РФ.

Авторами поправок выступили депутаты фракции «Единая Россия», в том числе депутат от смоленского региона, руководитель фракции Сергей Неверов.

Законопроектом предлагается поправка в статью 102 Налогового кодекса, которой режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственности за утрату документов или за разглашение указанных сведений распространяется на сведения о доходах физических лиц, получаемых от налоговых органов органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения.

Внесение данных изменений необходимо для того, чтобы обеспечить получение органами соцзащиты соответствующих сведений не от граждан, а от государственных органов, располагающих такими сведениями.

По словам Сергея Неверова, это позволит оптимизировать и сделать максимально удобным и быстрым для малообеспеченных граждан процесс оформления соответствующих мер поддержки, внедрить дистанционные формы получения мер, чтобы люди могли избежать очередей и необходимости сбора различных бумаг и справок.

ИСТОЧНИК KP.RU