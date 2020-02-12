12 Февр. 2020 2020-02-12T12:04:12+03:00

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Прокуратура запустила круглосуточный телефон доверия в Смоленске. О нарушении закона можно сообщать по номеру - 8 (4812)38-43-82.

- Звонившему необходимо представиться и назвать адрес, где он проживает. Если проверка подтвердит указанную им информацию, сотрудники прокуратуры примут меры реагирования, - сообщил представитель ведомства Александр Боровиков.

Также в Смоленске продолжает работу телефон доверия для обращений по фактам неформальной занятости, задержки (невыплаты) заработной платы и ограничения трудовых прав работников в зависимости от возраста. О нарушениях можно сообщать по телефонам: +7 (4812) 20-19-04, 20-19-14.

ИСТОЧНИК KP.RU