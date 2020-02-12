В Смоленской области на карантин закрыта 61 школа

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:57:33+03:00

Внеплановые каникулы из-за большого количества заболевших также введены в 83 классах 24 школ региона и двух группах детских садов

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В Смоленской области на карантин полностью ушли школьники 61 школы. Также внеплановые каникулы из-за большого количества заболевших введены в 83 классах 24 школ региона и двух группах детских садов.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора сообщили, что за неделю с 3 по 9 февраля в ходе лабораторных исследований у пациентов обнаружены вирусы пандеческого гриппа, группы В и другие. Как правило, пациенты обращались к врачу с высокой температурой, головной болью, сильным кашлем и заложенностью носа.

В Роспотребнадзоре отмечают, что самом Смоленске ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению уменьшилось на 6,5%. Однако эпидпорог еще превышен.

Школьники Смоленска находятся на вынужденных каникулах с 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU