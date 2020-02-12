В Смоленской области на карантин закрыта 61 школа
В Смоленской области на карантин полностью ушли школьники 61 школы. Также внеплановые каникулы из-за большого количества заболевших введены в 83 классах 24 школ региона и двух группах детских садов.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора сообщили, что за неделю с 3 по 9 февраля в ходе лабораторных исследований у пациентов обнаружены вирусы пандеческого гриппа, группы В и другие. Как правило, пациенты обращались к врачу с высокой температурой, головной болью, сильным кашлем и заложенностью носа.
В Роспотребнадзоре отмечают, что самом Смоленске ситуация с заболеваемостью начинает стабилизироваться. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших по совокупному населению уменьшилось на 6,5%. Однако эпидпорог еще превышен.
Школьники Смоленска находятся на вынужденных каникулах с 5 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU