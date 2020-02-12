2020-02-12T17:20:09+03:00
Общество

В Смоленске пройдет новый парад для ветерана

Солдаты поблагодарят за Победу участника Великой Отечественной войны Михаила Горбачева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: СУ СК России по Смоленской области.ФОТО: СУ СК России по Смоленской области.
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В Смоленске пройдет новый парад для ветерана. На этот раз солдаты выстроятся перед домом жителя поселка Колодня Михаила Горбачева. Чествование героя Великой Отечественной войны пройдет в 10.00 15 февраля.

После торжественной части участники пообщаются с героем и подарят подарки.

95-летний Михаил Григорьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Жукова», юбилейными медалями. Воевал ветеран в батальоне связи.

Ранее парад прошел во дворе дома в деревне Богородицкое, где проживает участник битвы за Ленинград Михаил Кугелев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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