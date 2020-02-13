13 Февр. 2020 2020-02-13T08:08:22+03:00

Людям приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках

Изменить размер текста: A A

Смоляне жалуются на нечищеные тротуары: людям приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках. На некоторых участках единственный вариант – выход на проезжую часть, пишут жители столицы региона в соцсетях.

– Город ям и луж грязи. Неужели такой тёплой зимы мало, чтобы топлива было достаточно для нормальной уборки? – задается вопросом Сергей Никитенков ВКонтакте.

Пока одни смоляне пишут жалобы, сетуя на некачественную уборку улиц, другие предлагают одеваться по погоде, имея ввиду резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU