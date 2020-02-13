2020-02-13T08:08:22+03:00
Общество

Смоляне жалуются на нечищеные тротуары

Людям приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
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Смоляне жалуются на нечищеные тротуары: людям приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках. На некоторых участках единственный вариант – выход на проезжую часть, пишут жители столицы региона в соцсетях.

– Город ям и луж грязи. Неужели такой тёплой зимы мало, чтобы топлива было достаточно для нормальной уборки? – задается вопросом Сергей Никитенков ВКонтакте.

Пока одни смоляне пишут жалобы, сетуя на некачественную уборку улиц, другие предлагают одеваться по погоде, имея ввиду резиновые сапоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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