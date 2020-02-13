Смоляне жалуются на нечищеные тротуары
Людям приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках
Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Смоляне жалуются на нечищеные тротуары: людям приходится прикладывать усилия, чтобы преодолеть лужи с мокрым снегом на пешеходных дорожках. На некоторых участках единственный вариант – выход на проезжую часть, пишут жители столицы региона в соцсетях.
– Город ям и луж грязи. Неужели такой тёплой зимы мало, чтобы топлива было достаточно для нормальной уборки? – задается вопросом Сергей Никитенков ВКонтакте.
Пока одни смоляне пишут жалобы, сетуя на некачественную уборку улиц, другие предлагают одеваться по погоде, имея ввиду резиновые сапоги.
ИСТОЧНИК KP.RU