Автомобиль на скорости улетел в овраг
Вытащить машину из канавы помогли неравнодушные автомобилисты на внедорожниках
Фото: ВКонтакте.
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Автомобиль на скорости улетел в овраг: кадры торчащего из ямы автомобиля опубликовал паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.
Сообщалось, что инцидент произошел поздно вечером 11 февраля в районе поселка Гедеоновка. Вытащить машину из канавы помогли неравнодушные автомобилисты на внедорожниках. О пострадавших в аварии не сообщается.
Ранее на Кирова в Смоленске произошла страшная авария. Лобовой столкновение машин унесло жизнь одного из водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU