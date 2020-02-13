13 Февр. 2020 2020-02-13T08:29:55+03:00

Вытащить машину из канавы помогли неравнодушные автомобилисты на внедорожниках

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Автомобиль на скорости улетел в овраг: кадры торчащего из ямы автомобиля опубликовал паблик «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

Сообщалось, что инцидент произошел поздно вечером 11 февраля в районе поселка Гедеоновка. Вытащить машину из канавы помогли неравнодушные автомобилисты на внедорожниках. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее на Кирова в Смоленске произошла страшная авария. Лобовой столкновение машин унесло жизнь одного из водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU