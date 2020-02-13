2020-02-13T10:01:59+03:00
Общество

В Смоленской области расписание электричек изменится из-за праздников

Корректировки произойдут 24 февраля и 9 марта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба МЖД.Фото: пресс-служба МЖД.
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В Смоленской области из-за праздников изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба МЖД. Речь идет о 24 февраля и 9 марта.

Корректировки коснутся нескольких электричек на участках: СмоленскВязьма, Смоленск – Рославль, Рославль – Брянск, Сафоново – Вязьма, Вязьма – Износки, Дятьково – Фаянсовая и Темкино – Калуга-1.

Планируя свою поездку, внимательно ознакомьтесь с расписанием поездов, предупреждают сотрудники компании.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU

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