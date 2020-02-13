В Смоленске нетрезвый посетитель кафе устроил дебош
Мужчина мешал посетителям и нецензурно выражался
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области.
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В Смоленске нетрезвый посетитель кафе устроил дебош. Мужчина мешал посетителям и нецензурно выражался. О перешедшем рамки приличия отдыхающем полицейским сообщили работники кафе, нажав тревожную кнопку.
Прибывший наряд отвез 44-летнего дебошира в отдел для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Смоленской области.
Ранее смолянка за любовь к быстрой езде провела в тюрьме 5 дней. Женщина не хотела платить штраф на нарушение ПДД в две тысячи рублей за ранее допущенное превышение скорости.
ИСТОЧНИК KP.RU