13 Февр. 2020 2020-02-13T13:10:28+03:00

«Электролуч» будет экспортировать в Северную Америку осветительные приборы

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Гагаринский завод инвестирует в новый проект 128 млн рублей, сообщает Инвестиционный портал Смоленской области. «Электролуч» будет экспортировать в Северную Америку осветительные приборы. Реализовать проект удалось благодаря поручительству фонда поддержки предпринимательства.

Гагаринский завод работает на рынке более 50 лет, производя взрывозащищенные светотехнические изделия для предприятий нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности. Продукцию «Электролуча» можно встретить в таких компаниях как: «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «УралХим», «ЕвроХим», «ЕВРАЗ», «Уралкалий», «Акрон», CATERPILLAR, NASA, General Electric, BMW, Samsung, Shell, Mitsubishi Cement, CalPortlant и другие.

Ранее "КП" писала, что в Ярцево компания ООО «Союз Текстильных Компаний» создаст высокотехнологичное импортозамещающее производство тканей для защитной, корпоративной, специальной, ведомственной одежды и униформы. На новом производстве будет создано 70 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU