Смоленский медуниверситет получит более 600 млн рублей
Смоленский медуниверситет, который в 2020 году отметит 100-летний юбилей, получит более 600 млн рублей на осуществление образовательной и научной деятельности, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Кроме того, стало известно, что Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал ряд поручений своим подчиненным, которые касаются вопроса ремонта аудиторий, общежитий, реконструкции котельных и пр.
А СмолГУ, тем временем, поборется за статус опорного вуза. Победа в конкурсе позволит учебному заведению быть ориентированным на обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными специалистами.
ИСТОЧНИК KP.RU