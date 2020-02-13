Смоленский медуниверситет получит более 600 млн рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:02:26+03:00

Деньги будут направлены на осуществление образовательной и научной деятельности

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Смоленский медуниверситет, который в 2020 году отметит 100-летний юбилей, получит более 600 млн рублей на осуществление образовательной и научной деятельности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Кроме того, стало известно, что Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал ряд поручений своим подчиненным, которые касаются вопроса ремонта аудиторий, общежитий, реконструкции котельных и пр.

А СмолГУ, тем временем, поборется за статус опорного вуза. Победа в конкурсе позволит учебному заведению быть ориентированным на обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU