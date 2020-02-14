В Смоленске завершены поиски пропавшей 45-летней женщины
Светлана Терехова неделю не выходила на связь с родными
Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске завершены поиски пропавшей 45-летней женщины Светланы Тереховой. Смолянка жива и ее жизни ничего не угрожает, сообщает ПСО «Сальвар».
Фото: ПСО "Сальвар".
Напомним, женщина пропала 7 февраля. Почти неделю смолянка не давала о себе знать.
Между тем, в настоящее время продолжаются поиски пенсионерки Нины Загайновой. В последний раз женщину видели в районе трассы М1 в городе Гагарин. Смолянка пропала 4 января.
ИСТОЧНИК KP.RU