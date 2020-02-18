В центре Смоленска произошло серьезное массовое ДТП
Повреждения получили пять машин
Фото: Станислав Смоленский, ВКонтакте.
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В центре Смоленска произошло серьезное массовое ДТП, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Машины столкнулись в восьмом часу вечера на улице Кирова у бассейна «Волна».
Очевидцы сообщают, что повреждения получили пять автомобилей – «Нива Шевралле», «Форд Фьюжн», «Мазда, «Лада» и «Рено Меган». Отмечается, что среди водителей и пассажиров пострадавших нет.
Ранее другой автомобиль на скорости улетел в овраг. Вытащить машину помогли неравнодушные водители на внедорожниках.
ИСТОЧНИК KP.RU