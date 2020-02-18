В Смоленске установлены новые расценки на сдачу крови
Изменения вступили в силу с 17 февраля
Фото: pixabay.com.
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С 17 февраля в Смоленске установлены новые расценки на сдачу крови и ее компонентов, сообщает Центр крови. Теперь донор за одну донацию крови (450 мл +/-10%) может получить 888.80 руб., плазмы (600 мл +/-10%) – 1666.50 руб., эритроцитов (400 мл +/-10%) – 2777.50, руб., тромбоцитов (12 доз) – 3888.50 руб. Замена бесплатного питания денежной компенсацией (безвозмездный донор) обойдется в 555.50 руб.
Ранее в Смоленском центре крови появился арт-объект - «Сердце волонтера» украсило холл учреждения.
Фото: Смоленский Центр крови.
ИСТОЧНИК KP.RU