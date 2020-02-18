2020-02-18T09:27:54+03:00
Общество

В Смоленске установлены новые расценки на сдачу крови

Изменения вступили в силу с 17 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

С 17 февраля в Смоленске установлены новые расценки на сдачу крови и ее компонентов, сообщает Центр крови. Теперь донор за одну донацию крови (450 мл +/-10%) может получить 888.80 руб., плазмы (600 мл +/-10%) – 1666.50 руб., эритроцитов (400 мл +/-10%) – 2777.50, руб., тромбоцитов (12 доз) – 3888.50 руб. Замена бесплатного питания денежной компенсацией (безвозмездный донор) обойдется в 555.50 руб.

Ранее в Смоленском центре крови появился арт-объект - «Сердце волонтера» украсило холл учреждения.

Фото: Смоленский Центр крови.

Фото: Смоленский Центр крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24