В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона
Женщина нашла в салоне машины забытый гаджет и забрала себе
Фото: pixabay.com.
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В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Во время поездки 40-летняя женщина нашла в салоне машины забытый другой пассажиркой гаджет и забрала себе.
- Подозреваемая не пыталась найти владельца телефона, - говорят полицейские. – Более того, женщина продала мобильный, а деньги потратила.
Ущерб оценивается в сумму более 10 тысяч рублей. Смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее в столице регионе сотрудник салона сотовой связи в ТЦ украл новый телефон. Недостача обнаружилась в ходе ревизии.
ИСТОЧНИК KP.RU