18 Февр. 2020 2020-02-18T09:26:44+03:00

Женщина нашла в салоне машины забытый гаджет и забрала себе

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В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Во время поездки 40-летняя женщина нашла в салоне машины забытый другой пассажиркой гаджет и забрала себе.

- Подозреваемая не пыталась найти владельца телефона, - говорят полицейские. – Более того, женщина продала мобильный, а деньги потратила.

Ущерб оценивается в сумму более 10 тысяч рублей. Смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в столице регионе сотрудник салона сотовой связи в ТЦ украл новый телефон. Недостача обнаружилась в ходе ревизии.

ИСТОЧНИК KP.RU