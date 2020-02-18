2020-02-18T09:26:44+03:00
Происшествия

В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона

Женщина нашла в салоне машины забытый гаджет и забрала себе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Во время поездки 40-летняя женщина нашла в салоне машины забытый другой пассажиркой гаджет и забрала себе.

- Подозреваемая не пыталась найти владельца телефона, - говорят полицейские. – Более того, женщина продала мобильный, а деньги потратила.

Ущерб оценивается в сумму более 10 тысяч рублей. Смолянке грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в столице регионе сотрудник салона сотовой связи в ТЦ украл новый телефон. Недостача обнаружилась в ходе ревизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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