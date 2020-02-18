18 Февр. 2020 2020-02-18T11:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области День Защитника Отечества отметят с размахом: для жителей региона приготовили экскурсии и интерактивные программы.

Так, 22 февраля в Доме-музее Михаила Алексеевича Егорова в Рудне подведут итоги конкурса чтецов «Была война, была – Победа». 23 февраля здесь же состоится викторина для школьников.

22 февраля в 15.00 в Музее-усадьбе Александра Трифоновича Твардовского (Починковский район, хутор Загорье) запланировано театрализованное представление «На привале с Тёркиным». В День защитника Отечества здесь же состоится литературное мероприятие «Василий Тёркин – русский «чудо-человек», также откроется фотовыставка «Военные дороги А.Т. Твардовского «Я в свою ходил атаку…».

А в поселке Пржевальское Демидовского района 23 февраля будут проведены экскурсии «Жители поселка Пржевальское в рядах защитников Отечества», «Жизнь и подвиг юного партизана Владимира Куриленко» и другие. В 12.00 начнет свою работу воскресный кинозал, где все желающие смогут посмотреть документальные и художественные фильмы на военную тематику. Также по заявкам посетителей сотрудники музея проведут экскурсии «Партизанское движение и действия соединений Красной Армии в северо-западных районах Смоленщины в годы Великой Отечественной войны (16 июля 1941 г. – 25 сентября 1943 г.)», «Вдоль линии фронта».

В столице региона основной площадкой проведения праздничных мероприятий станет музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 23 февраля здесь будет организована интерактивная программа и квест. Также посетители музея смогут сделать снимки на память в исторической фотозоне. А исторический театр «Порубежье» покажет цикл выступлений на военную тематику. Также экскурсии пройдут в Историческом музее.

Подробную информацию обо всех мероприятиях можно узнать по телефонам (4812)38-31-19, 38-32-65 или сайте Смоленского государственного музея-заповедника.

Ранее "КП" писала о специальной программе в милитари-парке «Форпост 863».

ИСТОЧНИК KP.RU