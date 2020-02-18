В школах Смоленска заканчивается карантин
Учащиеся сядут за парты 19 февраля
Фото: pixabay.com.
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В школах Смоленска заканчивается карантин, сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации. Учащиеся сядут за парты 19 февраля. Соответствующее решение принято накануне в связи со спадом заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице региона.
Напомним, школьники находились на вынужденных каникулах две недели, а ряд классов учреждений даже больше.
Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали, что с января в регионе зафиксирована высокая активность гриппа В.
ИСТОЧНИК KP.RU