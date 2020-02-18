18 Февр. 2020 2020-02-18T12:15:18+03:00

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В школах Смоленска заканчивается карантин, сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации. Учащиеся сядут за парты 19 февраля. Соответствующее решение принято накануне в связи со спадом заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице региона.

Напомним, школьники находились на вынужденных каникулах две недели, а ряд классов учреждений даже больше.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали, что с января в регионе зафиксирована высокая активность гриппа В.

ИСТОЧНИК KP.RU