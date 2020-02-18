18 Февр. 2020 2020-02-18T13:43:16+03:00

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В Ярцеве слесарь получил смертельную травму во время ремонта автобуса, сообщает официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Транспорт внезапно поехал на мужчину. От полученных травм работник транспортной компании скончался в больнице. Трагедия произошла 16 января.

По информации следователей, во время работ была нарушена техника безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске раскрыта серия краж новых компьютеров на железной дороге. Ущерб превышает шесть миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU