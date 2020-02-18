2020-02-18T14:45:05+03:00
Общество

В Смоленске прогремит праздничный салют

30-ю праздничными залпами отметят День Защитника Отечества
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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23 февраля в честь Дня Защитника Отечества в столице региона прогремит праздничный салют. По словам сотрудников городской администрации, военные установки разместятся на стадионе «Спартак». Ожидается, что смоленское небо озарят 30 праздничных залпов.

Ранее «КП» сообщала, что праздник в регионе будут отмечать с размахом. Для смолян подготовили насыщенную программу с экскурсиями и интерактивными программами. Кроме того, в честь праздника понедельник, 24 февраля, объявлено выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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