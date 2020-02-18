18 Февр. 2020 2020-02-18T15:04:30+03:00

17-летний мальчик получил травмы из-за невнимательности водителя, с которым он ехал

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В Смоленске в ДТП на улице Кирова пострадал подросток, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло у дома №22 в 18.20 17 февраля.

- Водитель «Мазды» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшей впереди «Лады» и столкнулся с ней, - сообщили в ГИБДД. - 17-летний пассажир иномарки получил ранения.

Ранее автомобилисты в соцсетях отмечали, что на улице у бассейна «Волна» произошло массовое ДТП. Сообщалось, что машины участников сильно пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU