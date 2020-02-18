Жители трех улиц останутся без холодной воды в Смоленске

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:46:35+03:00

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По сообщению СМУП «Горводоканал», в связи с ремонтными работами 19 февраля с 09.30 до окончания работ будет отключена холодная вода в домах №№ 20г, 38а по улице Черняховского, №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Ударников и №14 по улице Петра Алексеева.

Смоляне могут заказать автобочку. Выезд цистерны осуществляется по заявкам жильцов (тел.: 38-18-50, 70-50-61).

Ранее сотрудники комитета по информационной политике администрации города предупреждали о ремонте теплопунктов. В связи с работами возможно отключение горячей воды в ряде домов. Но, если претензий к работе оборудования не будет, ресурс отключаться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU