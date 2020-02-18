2020-02-18T17:32:49+03:00
Общество

Президент поддержал предложение Сергея Неверова

Ранее депутату в ходе личного приёма граждан в Смоленске поступила жалоба на взимание комиссии при оплате услуг ЖКХ
Поделиться:
Фото: предоставлено собеседником издания.Фото: предоставлено собеседником издания.
Изменить размер текста:

Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергеем Неверовым.

По ее итогам Сергей Неверов рассказал, что заручился поддержкой руководителя страны относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Ранее депутату в ходе личного приёма граждан в Смоленске поступила жалоба на вышеуказанный факт.

- У людей, особенно у старшего поколения (они самые дисциплинированные плательщики), это вызывает возмущение. За каждую платежку, а их может быть несколько, человек должен заплатить комиссию. В рамках личного приема в Смоленске поступали обращения по этому вопросу. Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации – они нас поддерживают. Но самое главное – теперь мы заручились поддержкой Президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную Думу, - сказал Сергей Неверов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент поддержал предложение Сергея Неверова
Жители трех улиц останутся без холодной воды в Смоленске
В Смоленске в ДТП на улице Кирова пострадал подросток
В Смоленске прогремит праздничный салют
В Ярцеве слесарь получил смертельную травму во время ремонта автобуса
В школах Смоленска заканчивается карантин
В Смоленской области День Защитника Отечества отметят с размахом
В Смоленске раскрыта серия краж новых компьютеров на железной дороге
В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона
В Смоленске установлены новые расценки на сдачу крови
В центре Смоленска произошло серьезное массовое ДТП
Смоленск присоединился к акции «Сад памяти – сад жизни»
В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров
В Смоленске пройдет специальная программа «Защитники Отечества»
Смолянин начал выплачивать уголовный штраф после ареста части квартиры
В Смоленске жителей 15 улиц оставили без горячей воды
Смоленских производителей приглашают на «Ярмарку шансов»