Президент поддержал предложение Сергея Неверова

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:32:49+03:00

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Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергеем Неверовым.

По ее итогам Сергей Неверов рассказал, что заручился поддержкой руководителя страны относительно законодательного установления запрета на взимание банками комиссии с потребителей при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Ранее депутату в ходе личного приёма граждан в Смоленске поступила жалоба на вышеуказанный факт.

- У людей, особенно у старшего поколения (они самые дисциплинированные плательщики), это вызывает возмущение. За каждую платежку, а их может быть несколько, человек должен заплатить комиссию. В рамках личного приема в Смоленске поступали обращения по этому вопросу. Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации – они нас поддерживают. Но самое главное – теперь мы заручились поддержкой Президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную Думу, - сказал Сергей Неверов.

ИСТОЧНИК KP.RU