Смолян приглашают отпраздновать Масленицу
Смолян приглашают отпраздновать проводы русской зимы. Праздничные гуляния пройдут в разные дни и на нескольких площадках.
Первыми Масленицу отметят в парке «Соловьиная роща». 24 февраля в 15.00 смолян приглашают послушать концерт с участием детских русских народных коллективов, поучаствовать в конкурсах, угоститься кашей, блинами и чаем, а также покататься на пони.
29 февраля в 12.00 праздник пройдет у ДС «Юбилейный». В программе конкурсы, забавы, хороводы.
А 1 марта в 13.00 провожать зиму будут в историко-архитектурном комплексе «Теремок». Организаторы обещают театрализованные представления, спортивные состязания, детские игры и конкурсы, мастер-классы.
Завершением праздника станет зрелищное сжигание чучела Масленицы.
ИСТОЧНИК KP.RU