2020-02-19T08:02:12+03:00
Общество

Смолян приглашают отпраздновать Масленицу

Праздничные гуляния пройдут на нескольких площадках
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: smolensk-museum.ru.Фото: smolensk-museum.ru.
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Смолян приглашают отпраздновать проводы русской зимы. Праздничные гуляния пройдут в разные дни и на нескольких площадках.

Первыми Масленицу отметят в парке «Соловьиная роща». 24 февраля в 15.00 смолян приглашают послушать концерт с участием детских русских народных коллективов, поучаствовать в конкурсах, угоститься кашей, блинами и чаем, а также покататься на пони.

29 февраля в 12.00 праздник пройдет у ДС «Юбилейный». В программе конкурсы, забавы, хороводы.

А 1 марта в 13.00 провожать зиму будут в историко-архитектурном комплексе «Теремок». Организаторы обещают театрализованные представления, спортивные состязания, детские игры и конкурсы, мастер-классы.

Завершением праздника станет зрелищное сжигание чучела Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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