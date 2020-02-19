В Смоленске Реадовский парк показали с высоты птичьего полета
Квадрокоптер зафиксировал лесополосу с Курганом Бессмертия и жилой микрорайон
Фото: паблик «Аэросъемка в Смоленске (с квадрокоптера)» ВКонтакте.
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В Смоленске Реадовский парк показали с высоты птичьего полета. Кадры, на которых отчетливо видна лесополоса с Курганом Бессмертия и жилой микрорайон, опубликовал паблик «Аэросъемка в Смоленске (с квадрокоптера)» ВКонтакте.
Фотографии посмотрели более 8 тысяч человек. Пользователи соцсети отметили, что Курган с высоты похож на замок.
Ранее своей красотой поразил бомбардировщик Ту-16.
ИСТОЧНИК KP.RU