19 Февр. 2020 2020-02-19T08:18:04+03:00

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В Смоленске Реадовский парк показали с высоты птичьего полета. Кадры, на которых отчетливо видна лесополоса с Курганом Бессмертия и жилой микрорайон, опубликовал паблик «Аэросъемка в Смоленске (с квадрокоптера)» ВКонтакте.

Фотографии посмотрели более 8 тысяч человек. Пользователи соцсети отметили, что Курган с высоты похож на замок.

Ранее своей красотой поразил бомбардировщик Ту-16.

ИСТОЧНИК KP.RU