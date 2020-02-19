2020-02-19T10:40:47+03:00
Общество

В Смоленске власти согласовали графики капремонта дорог

4 улицы ждет обновление в 2020 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: администрация города Смоленска.Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске власти согласовали графики капремонта дорог, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Особое внимание в ремонтной кампании 2020 года будет уделено «синхронизации работ по замене подземных коммуникаций жизнеобеспечения на ремонтируемых участках дорог».

В администрации отмечают, что в настоящее время идет подготовка к замене канализационного коллектора по улице Николаева. Кроме того, как только позволит погода, бригады начнут менять и другие подземные коммуникации - сети тепло-, энерго- и водоснабжения. Ранее отмечалось, что эти работы затянутся на 4-5 месяцев. После чего подрядчики приступят к обновлению трамвайных путей, дорожным работам, благоустройству тротуаров и зеленых зон.

Всего в 2020 году обновление ожидает 4 улицы - Попова, Мало-Краснофлотскую, Кутузова и Николаева. На ремонт будет направлено более 660 млн рублей.

Ранее в Смоленске появился дополнительный автобусный маршрут №50к. Транспорт будет перевозить пассажиров на время ремонта улицы Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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