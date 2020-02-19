2020-02-19T10:48:29+03:00
Общество

В Смоленске начали курсировать два дополнительных трамвая

Электротранспорт перевозит пассажиров по маршруту «Петра Алексеева - Трамвайный проезд (до Медгородка)»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: из архива издания.Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

В Смоленске начали курсировать два дополнительных трамвая, сообщает МУТТП. Электротранспорт перевозит пассажиров по маршруту «Петра Алексеева - Трамвайный проезд (до Медгородка)», придерживаясь расписания:

Отправление от улицы Петра Алексеева в 7.40; 7.57; 8.13; 8.31; 8.52 (в депо); 9.04 (в депо).

От Медгородка в 7.26 (из депо); 7.41 (из депо); 7.59 (из депо); 8.16 (из депо); 8.38 (из депо); 8.50 (из депо).

Ранее в городе появился новый автобусный маршрут. Транспорт будет обслуживать пассажиров на время ремонта улицы Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске парковую зону на улице Дзержинского украсит арт-объект
Смоляне снова стали жертвами дистанционных мошенников
В Смоленске начали курсировать два дополнительных трамвая
В Смоленске власти согласовали графики капремонта дорог
В Смоленске Реадовский парк показали с высоты птичьего полета
Смолян приглашают отпраздновать Масленицу
Президент поддержал предложение Сергея Неверова
В Смоленске жители трех улиц останутся без холодной воды
В Смоленске в ДТП на улице Кирова пострадал подросток
В Смоленске прогремит праздничный салют
В Ярцеве слесарь получил смертельную травму во время ремонта автобуса
В школах Смоленска заканчивается карантин
В Смоленской области День Защитника Отечества отметят с размахом
В Смоленске раскрыта серия краж новых компьютеров на железной дороге
В Смоленске пассажирка такси подозревается в краже чужого телефона
В Смоленске установлены новые расценки на сдачу крови
В центре Смоленска произошло серьезное массовое ДТП
Смоленск присоединился к акции «Сад памяти – сад жизни»
В Смоленске демонтировали 20 рекламных баннеров
В Смоленске пройдет специальная программа «Защитники Отечества»
Смолянин начал выплачивать уголовный штраф после ареста части квартиры
В Смоленске жителей 15 улиц оставили без горячей воды
Смоленских производителей приглашают на «Ярмарку шансов»