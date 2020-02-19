19 Февр. 2020 2020-02-19T10:48:29+03:00

Электротранспорт перевозит пассажиров по маршруту «Петра Алексеева - Трамвайный проезд (до Медгородка)»

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В Смоленске начали курсировать два дополнительных трамвая, сообщает МУТТП. Электротранспорт перевозит пассажиров по маршруту «Петра Алексеева - Трамвайный проезд (до Медгородка)», придерживаясь расписания:

Отправление от улицы Петра Алексеева в 7.40; 7.57; 8.13; 8.31; 8.52 (в депо); 9.04 (в депо).

От Медгородка в 7.26 (из депо); 7.41 (из депо); 7.59 (из депо); 8.16 (из депо); 8.38 (из депо); 8.50 (из депо).

Ранее в городе появился новый автобусный маршрут. Транспорт будет обслуживать пассажиров на время ремонта улицы Николаева.

ИСТОЧНИК KP.RU