Смоляне снова стали жертвами дистанционных мошенников
Смоляне снова стали жертвами дистанционных мошенников: два жителя областного центра лишились почти 40 тысяч рублей, переведя их неизвестным людям. В первом случае мужчина пытался купить запчасти на машину, во втором – путевку на море.
После совершения операции продавцы перестали выходить на связь. Полицейские возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество». Найти злоумышленников до настоящего времени не удалось.
Сотрудники областного УМВД в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность, совершая покупки по интернету.
Ранее фигурантом уголовного дела стала пассажирка такси. Женщина нашла в салоне забытый сотовый телефон и не предприняла попытки найти хозяина гаджета.
ИСТОЧНИК KP.RU