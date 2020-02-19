19 Февр. 2020 2020-02-19T11:15:14+03:00

Доверчивые жители областного центра планировали приобрести по интернету запчасти для автомобиля и путевку на море

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Смоляне снова стали жертвами дистанционных мошенников: два жителя областного центра лишились почти 40 тысяч рублей, переведя их неизвестным людям. В первом случае мужчина пытался купить запчасти на машину, во втором – путевку на море.

После совершения операции продавцы перестали выходить на связь. Полицейские возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество». Найти злоумышленников до настоящего времени не удалось.

Сотрудники областного УМВД в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать осторожность, совершая покупки по интернету.

Ранее фигурантом уголовного дела стала пассажирка такси. Женщина нашла в салоне забытый сотовый телефон и не предприняла попытки найти хозяина гаджета.

ИСТОЧНИК KP.RU