В Смоленской области нашли тип «свиного» и «гонконгского» гриппа

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области у пациентов нашли «свиной» и «гонконгский» грипп, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что вирусы обнаружены в ходе лабораторных исследований. Также медикам встречались вирусы группы В и не гриппозной этимологии. Кровь на анализ сдали 69 человек.

Между тем, по официальным данным, количество заболевших постепенно идет на спад.

- На минувшей неделе уровень заболеваемости по городу и области был на уровне пороговых значений. Но в сравнении с предыдущей число больных уменьшается, - сообщили специалисты ведомства.

Однако не во всех образовательных учреждениях возобновлены занятия. Карантин продолжается в 59 школах региона, педколледже. Также ограничительные меры введены в 36 классах 8 школ.

Уйти школьникам на внеплановые каникулы ранее рекомендовал Роспотребнадзор. С января в регионе зафиксирована высокая активность гриппа В.

ИСТОЧНИК KP.RU