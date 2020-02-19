В Смоленской области нашли тип «свиного» и «гонконгского» гриппа
В Смоленской области у пациентов нашли «свиной» и «гонконгский» грипп, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Отмечается, что вирусы обнаружены в ходе лабораторных исследований. Также медикам встречались вирусы группы В и не гриппозной этимологии. Кровь на анализ сдали 69 человек.
Между тем, по официальным данным, количество заболевших постепенно идет на спад.
- На минувшей неделе уровень заболеваемости по городу и области был на уровне пороговых значений. Но в сравнении с предыдущей число больных уменьшается, - сообщили специалисты ведомства.
Однако не во всех образовательных учреждениях возобновлены занятия. Карантин продолжается в 59 школах региона, педколледже. Также ограничительные меры введены в 36 классах 8 школ.
Уйти школьникам на внеплановые каникулы ранее рекомендовал Роспотребнадзор. С января в регионе зафиксирована высокая активность гриппа В.
ИСТОЧНИК KP.RU