2020-02-19T14:09:05+03:00
Общество

В Смоленске наградили победителей природоохранной акции

Школьники соревновались в сборе батареек
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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Школьники-победители природоохранной акции получили награды. Акция по сбору использованных батареек проходила с декабря 2019 г. по январь 2020-го в школах Смоленска, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Для отработавших своё источников тока установили специальные контейнеры и пакеты. И ученики соревновались, в чьей школе соберут больше. Региональный оператор по обращению с ТКО взялся транспортировать собранные батарейки на переработку - на завод в Челябинск.

- Прежде всего, хочу всех вас поблагодарить за то, что вы стали активными участниками акции по сбору отработанных источников малого тока - батареек, которые наносят серьёзный вред окружающей среде, нашей природе, - обратился к участникам акции губернатор Алексей Островский. - Ведь, как говорят учёные, всего лишь один элемент питания загрязняет 20 квадратных метров земли. Знаете, сколько всего учащиеся школ города Смоленска собрали батареек? 2 тонны 490 килограммов - целый грузовик! Молодцы! Это ваш личный и в полном смысле слова весомый вклад как юных граждан России в ту масштабную работу, которая по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина проводится для обеспечения экологической безопасности. Именно с этой целью по поручению президента разработан и уже второй год осуществляется национальный проект «Экология». Одна из его задач - решение вопросов раздельного сбора, накопления и переработки отходов, для чего мы по всей области начали устанавливать специальные контейнеры. Если вы обратили внимание, то на первом этаже этого здания тоже находится контейнер для сбора использованных батареек, но в отличие от вас взрослые люди не так активны. Поэтому я призываю вас не только продолжать собирать батарейки, тем более, что специальные пакеты и контейнеры в ваших школах остаются, но и подавать пример старшим, чтобы раздельный сбор отходов в нашем регионе набирал обороты. Ещё раз поздравляю вас с отличными результатами и с удовольствием вручу заслуженные награды.

После выступления губернатор вручил представителям трёх школ города Смоленска дипломы победителей акции и ценные призы. Первое место заняла гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского, собравшая около 419 кг батареек, второе место - средняя школа №7 (более 328 кг), третье место - средняя школа №29 (более 164 кг). Еще 40 школ получили дипломы участников акции.

СПРАВКА

Акцию по сбору батареек организовали совместно администрация Смоленской области, предприятие «СпецАТХ» - региональный оператор по обращению с ТКО и компания Duracell Russia.

ИСТОЧНИК KP.RU

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