19 Февр. 2020 2020-02-19T14:36:33+03:00

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На набережной в Смоленске починили качели. Работы выполнили сотрудники муниципального «Зеленстроя». Информация о пришедшем в негодность креплении поступила от жителей столицы региона в соцсетях.

Кроме того, в конце 2019 года стало известно, что Владимирскую набережную хотят отремонтировать. Планируется, что в 2020 году юбилейный объект подкрасят, а на улице заменят фонари.

- В настоящее время мы работаем с местными производителями красок и некоторые согласны часть ремонта выполнить бесплатно, - сообщил глава Смоленска Андрей Борисов. – Набережную нужно делать, она приходит в плачевное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU