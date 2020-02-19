19 Февр. 2020 2020-02-19T15:44:03+03:00

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Мечтавшая стать стройной смолянка может сесть в тюрьму, сообщил официальный представитель Смоленской таможни Владимир Сафонов. Женщина задержана с запрещенными флаконами красоты.

Проверка показала, что в бутыльках было вещество, запрещенное к ввозу и обороту на территории России. Его общая масса составила 46,6 г.

Представители таможни просят жителей региона быть внимательными в отношении состава перемещаемых через границу лекарств и различных БАДов.

- В стремлении к похудению с помощью различных препаратов вы можете лишиться не только денег, а в ряде случаев и свободы, - сказали представители ведомства.

Ранее смолянин получил штраф в 10 тысяч рублей за драку с полицейским. 24-летний мужчина устроил конфликт на собственной свадьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU