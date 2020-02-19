2020-02-19T17:04:30+03:00
Спорт

Под Брянском завершился отборочный этап зимнего ралли-спринт «У Мастера» и Кубка STELS

Заезды не обошлись без сюрпризов
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Участник Кубка STELS. Фото: предоставлено организаторами.Участник Кубка STELS. Фото: предоставлено организаторами.
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В минувшие выходные закончился третий отборочный этап зимней серии гонок ралли-спринт «У мастера» и Кубка STELS в категории ATV.

В центре Виталий Рейнгардт руководитель STELS центр Брянск главный спонсор кубка STELS. Фото: предоставлено организаторами.

В центре Виталий Рейнгардт руководитель STELS центр Брянск главный спонсор кубка STELS. Фото: предоставлено организаторами.

В первый день заездов напряжения участникам и зрителям добавили сюрпризы погоды. Если утром девушки стартовали на ледяном треке, то затем лед частично растаял, и участником пришлось противостоять не только скользкому льду, но и покрывающим его воде и грязи.

Во второй день солнце оказалось менее активным, и лед продержался практически до финального заезда.

Оксана Батукова перевернулась в борьбе за третье место. Фото: предоставлено организаторами.

Оксана Батукова перевернулась в борьбе за третье место. Фото: предоставлено организаторами.

По оценке организаторов, третий этап был не менее интересен, чем два предыдущих, а финальные заезды принесли некоторые сюрпризы.

Победительницы номинации для автоледи (слева направо): Нина Агеева, Мария Боранян, Марина Шумейко. Фото: предоставлено организаторами.

Победительницы номинации для автоледи (слева направо): Нина Агеева, Мария Боранян, Марина Шумейко. Фото: предоставлено организаторами.

Победитель и призёры кубка STELS с лева на право Евгений Володин, Евгений Пискунов, Борис Безносенко. Фото: предоставлено организаторами.

Победитель и призёры кубка STELS с лева на право Евгений Володин, Евгений Пискунов, Борис Безносенко. Фото: предоставлено организаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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