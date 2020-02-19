В Смоленске опубликован график бесплатной вакцинации животных
Сделать прививку от бешенства можно с 23 марта по 23 июня 2020 года
Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленске опубликован график бесплатной вакцинации животных. По информации специалистов Госветслужбы, сделать прививку от бешенства домашнему питомцу можно с 23 марта по 23 июня 2020 года. Мобильные пункты будут работать во всех районах города, а также в Гнездово и Колодне в соответствии с графиком.
Напомним, в 2019 году в Смоленской области подтвердили 40 случаев бешенства: 14 из них - у домашних животных. Всего за год сделано более двух миллионов прививок, что на 11% больше по сравнению с 2018 годом. А в 2020-м жителя Гагарина укусила лиса.
ИСТОЧНИК KP.RU