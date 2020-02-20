2020-02-20T08:16:40+03:00
Общество

Губернатор запретил закрывать школы в Смоленской области

Исключение допустимо, если в учреждении не остается учеников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: из архива администрации Смоленской области.Фото: из архива администрации Смоленской области.
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Губернатор запретил закрывать школы в Смоленской области. Такое заявление Алексей Островский сделал на заседании коллегии департамента по образованию и науке.

Глава региона отметил, что исключение может быть лишь в том случае, если в учреждении не осталось учеников. За закрытие школ губернатор намерен увольнять согласно Трудовому Кодексу.

Ранее «КП» сообщала, что в столице региона закончился карантин по гриппу. Школьники сели за парты 19 февраля. Учиться детям предстоит пять недель, после чего наступят весенние каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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