20 Февр. 2020 2020-02-20T08:16:40+03:00

Исключение допустимо, если в учреждении не остается учеников

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Губернатор запретил закрывать школы в Смоленской области. Такое заявление Алексей Островский сделал на заседании коллегии департамента по образованию и науке.

Глава региона отметил, что исключение может быть лишь в том случае, если в учреждении не осталось учеников. За закрытие школ губернатор намерен увольнять согласно Трудовому Кодексу.

Ранее «КП» сообщала, что в столице региона закончился карантин по гриппу. Школьники сели за парты 19 февраля. Учиться детям предстоит пять недель, после чего наступят весенние каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU